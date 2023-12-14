Сім’ям полеглих прикордонників Одещини вручили державні нагороди (фото)

Про це повідомили на сторінці Південного регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

У повідомленні йдеться, що орденом «Богдана Хмельницького» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджено сержанта Сухомлина Романа та медаллю «Захиснику Вітчизні» (посмертно) – старшого солдата Купця Олександра. Указом президента полеглих воїнів нагородили за самовіддане служіння українському народові особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Сержант Сухомлин Роман Юрійович проходив службу у 8 прикордонному загоні. 1 квітня 2023 року, виконуючи бойові завдання неподалік населеного пункту Плавні Запорізької області отримав поранення, несумісні з життям.

Старший солдат Купець Олександр Володимирович проходив службу у 5 прикордонному загоні. 17 лютого 2023 року, виконуючи спеціальні бойові завдання з пошуку та ліквідації ворожої диверсійно-розвідувальної групи, загинув внаслідок ворожої атаки.

Нагороди сім’ям вручив бригадний генерал Юрій Петрів.

Також посмертно до державних нагород приставлені захисники “фортеці Бахмут”.

Орденами «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджено старшого солдата Єфименка Романа та старшого солдата Масленнікова Дмитра. Обидва Герої-прикордонники загинули у квітні цього року, обороняючи Бахмут.

Нагороди сім’ям загиблих воїнів вручили Кілійський міський голова В’ячеслав Чернявський та заступник начальника Ізмаїльського прикордонного загону Віктор Сапунжи.

У Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України висловлюють співчуття рідним та близьким: