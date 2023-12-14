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Сім’ям полеглих прикордонників Одещини вручили державні нагороди (фото)

Сім’ям полеглих прикордонників Одещини вручили державні нагороди (фото)

На Одещині сім’ї чотирьох полеглих прикордонників отримали посмертні державні нагороди – орден «Богдана Хмельницького» ІІІ ступеня, медаль «Захиснику Вітчизні» та ордени «За мужність» ІІІ ступеня.

Про це повідомили на сторінці Південного регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

нагороди

У повідомленні йдеться, що орденом «Богдана Хмельницького» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджено сержанта Сухомлина Романа та медаллю «Захиснику Вітчизні» (посмертно) – старшого солдата Купця Олександра. Указом президента полеглих воїнів нагородили за самовіддане служіння українському народові особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Сержант Сухомлин Роман Юрійович проходив службу у 8 прикордонному загоні. 1 квітня 2023 року, виконуючи бойові завдання неподалік населеного пункту Плавні Запорізької області отримав поранення, несумісні з життям.

нагороди

Старший солдат Купець Олександр Володимирович проходив службу у 5 прикордонному загоні. 17 лютого 2023 року, виконуючи спеціальні бойові завдання з пошуку та ліквідації ворожої диверсійно-розвідувальної групи, загинув внаслідок ворожої атаки.

Нагороди сім’ям вручив бригадний генерал Юрій Петрів.

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Також посмертно до державних нагород приставлені захисники “фортеці Бахмут”.

нагороди

Орденами «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджено старшого солдата Єфименка Романа та старшого солдата Масленнікова Дмитра. Обидва Герої-прикордонники загинули у квітні цього року, обороняючи Бахмут.

Нагороди сім’ям загиблих воїнів вручили Кілійський міський голова В’ячеслав Чернявський та заступник начальника Ізмаїльського прикордонного загону Віктор Сапунжи.

У Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України висловлюють співчуття рідним та близьким:

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