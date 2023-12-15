Над Одесщиной впервые сбили особенный «шахед»

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

Он рассказал, что черный «шахед» сбил воин по имени Александр. Он нес службу в радиотехнической бригаде имени Богдана Хмельницкого.

Александр – солдат, занимающий должность механика взвода материального обеспечения. Но регулярно вовлекается в расчеты мобильных огневых групп радиотехнической бригады Воздушных Сил.

Также Олещук рассказал, что Александр уничтожил вражеский беспилотник Shahed-136 из пулемета ДШК.

Сбил его не потому, что перекрасили, а потому, что русский! —

добавил генерал-лейтенант.

Россияне атакуют украинские города «шахедами» в туманную погоду, таким образом усложняя работу Силам ПВО. Но теперь они еще скрывают свои дроны, перекрашивая их в черный цвет, чтобы они были менее заметны во время атак.

Напомним, в ночь на 14 декабря россияне в течение шести часов атаковали Одесщину дронами-камикадзе. В небе над Одесщиной сбили 32 «шахеда».