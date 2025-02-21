Про це правоохоронцям повідомили медики, а їм – черговий по станції.

На місці події поліцейські встановили, що 41-річний мешканець іншої області, раптово вибіг на колії та не реагував на звукові сигнали поїзда.

Побачивши, що чоловік не реагує, машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося.

На жаль, потерпілий отримав несумісні з життям травми. Його тіло направили на судово-медичну експертизу.

Читайте також: На залізничній станції «Одеса – Мала» поїзд відрізав чоловікові руку

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України.