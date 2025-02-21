Об этом правоохранителям сообщили медики, а им — дежурный по станции.

На месте происшествия полицейские установили, что 41-летний житель другой области, внезапно выбежал на пути и не реагировал на звуковые сигналы поезда.

Увидев, что человек не реагирует, машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

К сожалению, пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы. Его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

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По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины.