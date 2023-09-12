Трагічна смерть: в Одесі жінка кинулася під потяг

Сьогодні близько шостої години ранку на залізничній станції Одеса-Застава 37-річна жінка загинула під колесами поїзда.
Про це повідомили у поліції Одеської області.
Поліцейські допитали машиніста. Він розповів, що побачив жінку, яка знаходилася посеред залізничної колії, а коли потяг наблизився – пішла на нього. Незважаючи на звуковий сигнал та екстрене гальмування поїзда, уникнути зіткнення не вдалося. Від одержаних травм жінка загинула.
Усі обставини трагедії встановлює слідчо-оперативна група відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1.
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