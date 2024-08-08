В Одеській області 10-річний хлопчик утік із дому і потрапив під поїзд

Подія трапилася 7 серпня близько 4-ї години, повідомили в поліції Одеської області.

Попередньо встановлено, що хлопчик пішов з дому, коли батьки спали, і за селом вийшов на залізничну колію перед вантажним поїздом.

Машиніст подав звукові сигнали та застосував екстрене гальмування, однак, незважаючи на вжиті заходи, уникнути наїзду не зміг.

Постраждалу дитину з черепно-мозковою травмою госпіталізували до лікарні.

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Про те, що молодша дитина втекла з дому і була травмована, батьки дізналися вранці від поліцейських.

Сім’я дитини, де виховують п’ятьох неповнолітніх дітей, уже потрапляла в поле зору поліції. Мати пояснила, що молодший син має легку розумову відсталість і постійно тікає з дому. А напередодні події вона не простежила за тим, щоб старший син, який останнім повернувся ввечері після прогулянки додому, зачинив ворота та вхідні двері.

Місяць тому щодо матері хлопчика вже складали протокол за ч. 1 ст. 184 КУпАП. Тоді поліцейські повертали додому 10-річного хлопчика, який утік із дому та гуляв за селом. Ці матеріали перебувають на розгляді в суді.

Цього разу поліцейські знову склали щодо матері протокол. Суд може накласти на жінку стягнення у вигляді попередження або штрафу від 850 до 1700 гривень.

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