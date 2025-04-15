Про це повідомили в Біляївській міській раді.

Олександр Серенков, 1969 року народження, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну став на захист Батьківщини, служив зв’язківцем.

«Але серце захисника не витримало. Воно раптово зупинилося. Висловлюємо щирі співчуття родині Олександра Серенкова, разом із ними схиляємо голови у скорботі. Добрий, щирий, відкритий, товариський, людина зі щирою душею. Таким Олександр назавжди залишиться в пам’яті рідних, друзів, знайомих», – ідеться в повідомленні міськради.

Поховають військового на Алеї Слави в Біляївці. Про дату і час поховання повідомлять пізніше.

Читайте також: