«Йому було 34 роки»: під Харковом загинув уродженець Одеської області

Про це повідомили на сторінці Любашівської громади у Facebook.

«Любашівська громада, як і вся Україна, знову втрачає найкращих своїх воїнів. Захищаючи Україну від ворога, під час виконання бойового завдання та ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Ветеринарне Харківської області, 25 червня 2024 року загинув наш земляк – Махновський Іван Григорович, 09.01.1990 р.н. Йому було 34 роки», – йдеться у повідомленні.

Іван народився в селі Олександрівка Сергіївського старостинського округу Любашівської селищної ради, тут закінчив школу, добре навчався, здобув вищу освіту.

До війни жив і працював із сім’єю у місті Дніпрі, де працював на місцевому виробництві на заводі Стальканат.

«Веселий і завжди доброзичливий, уважний до колег та майстра на всі руки. Був хорошим чуйним батьком, коханим чоловіком, турботливим сином, в якого залишилось двоє донечок, яких любив безмежно і жив заради родини, мав багато планів і мрій у житті та надзвичайно любив Україну», – розповіли про загиблого у Любашівській громаді.

Іван став до лав Захисників України з перших днів війни – у лютому 2022 року. Після Перемоги він планував повернутися на завод, спокійно працювати, жити мирним життям та піклуватися про сім’ю…

Воїна поховали у Дніпрі 29 червня.

Як повідомлялося раніше, 21 червня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Євгенівка Покровського району Донецької області загинув житель селища Любашівка Дмитро Хлібодарів. У квітні цього року йому виповнилося 38 років.