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На трасі Одеса – Рені фура задавила літнього велосипедиста

На трасі Одеса – Рені фура задавила літнього велосипедиста

Сьогодні, у неділю, 10 вересня 2023 року, на трасі Одеса – Рені сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками: під колеса вантажівки потрапив чоловік на велосипеді. Обставини аварії встановлюють правоохоронці.

За даними управління Нацполіції на Одещині, смертельна ДТП сталася сьогодні вранці біля села Расселенець.

Поліцейські встановили, що 41-річний мешканець Львівської області, керуючи вантажним автомобілем «MAN» з напівпричепом та рухаючись у напрямку міста Рені, скоїв наїзд на чоловіка, який їхав велосипедом у попутному напрямку та почав переїжджати з одного боку проїжджої частини дороги на іншу. Від отриманих травм 61-річний потерпілий помер.

Перевірка водія фури на стан сп’яніння показала, що на момент ДТП він був тверезий.

Правову оцінку події буде надано після з’ясування всіх обставин, додали в поліції.

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