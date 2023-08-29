В автобусі з Одеси в Румунії відірвало другий поверх: є постраждалі

У Румунії пасажирський автобус Одеса – Констанца влетів у обмежувач висоти. Внаслідок ДТП вісім людей потрапили до лікарні.
Про це повідомляють румунські та українські Telegram-канали.
Аварія сталася близько 21:00 у понеділок, 28 серпня, у румунському місті Неводарі.
Повідомляється, що автобус із 45 пасажирами поїхав не тією дорогою. Внаслідок зіткнення з обмежувачем висоти у автобуса знесло дах, частина пасажирів отримали травми.
На місце події прибули понад 10 бригад швидкої допомоги, а також кілька пожежних машин та евакуатор.
Вісім людей було госпіталізовано з травмами голови чи кінцівок, ще шестеро після обстеження на місці відмовилися від госпіталізації.
Також паблики розповсюдили фото та відео наслідків ДТП.
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