Новости Одессы и Одесской области

На трассе Одесса – Рени фура задавила пожилого велосипедиста

На трассе Одесса – Рени фура задавила пожилого велосипедиста

Сегодня, в воскресенье, 10 сентября 2023 года, на трассе Одесса – Рени произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом: под колеса грузовика попал мужчина на велосипеде. Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

По данным управления Нацполиции в Одесской области, смертельное ДТП случилось сегодня утром возле села Расселенец.

Полицейские установили, что 41-летний житель Львовской области, управляя грузовым автомобилем «MAN» с полуприцепом и двигаясь в направлении города Рени, совершил наезд на мужчину, который ехал на велосипеде в попутном направлении и начал переезжать с одной стороны проезжей части дороги на другую. От полученных травм 61-летний потерпевший скончался.

Проверка водителя фуры на состояние опьянения показала, что в момент ДТП он был трезв.

Правовая оценка проишествия будет дана после выяснения всех обстоятельств, добавили в полиции.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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