1 вересня на трасі Одеса-Рені сталася смертельна аварія

Рано-вранці, 1 вересня, на трасі Одеса-Рені поблизу села Білолісся кросовер на повній швидкості врізався у вантажівку. Водій легкового автомобіля загинув.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Поліцейські встановили, що 42-річний водій автомобіля Renault Sanderо, рухаючись у напрямку Рені, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем DAF. Від удару вантажівка перекинулася в кювет.

Внаслідок ДТП водій кросовера загинув на місці.

62-річний водій вантажівки не постраждав. Його перевірили на стан сп’яніння, він був тверезий.

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