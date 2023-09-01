1 вересня на трасі Одеса-Рені сталася смертельна аварія

Рано-вранці, 1 вересня, на трасі Одеса-Рені поблизу села Білолісся кросовер на повній швидкості врізався у вантажівку. Водій легкового автомобіля загинув.
Про це повідомляє поліція Одеської області.
Поліцейські встановили, що 42-річний водій автомобіля Renault Sanderо, рухаючись у напрямку Рені, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем DAF. Від удару вантажівка перекинулася в кювет.
Внаслідок ДТП водій кросовера загинув на місці.
62-річний водій вантажівки не постраждав. Його перевірили на стан сп’яніння, він був тверезий.
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