На Одещині п’яний водій втік з місця скоєної смертельної аварії: що йому загрожує

Вчора увечері, 27 вересня, у Березівському районі сталася автопригода, в якій загинула літня жінка. А нетверезий водій, що скоїв наїзд на жінку, втік з місця аварії.

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

За словами правоохоронців автопригода сталася в селі Олександрівка Курісовської ОТГ.

Правоохоронці встановили, що 28-річний житель сусіднього села Курісове, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням. На заокругленій ділянці дороги він в’їхав у бетонну огорожу мосту, звідки він наїхав на 70-річну односельчанку, яка йшла узбіччям дороги у попутному напрямку.

Жінка загинула до приїзду швидкої медичної допомоги. Водій легковика та його пасажири не постраждали.

Окрім того, чоловік покинув автівку на місці аварії, а сам втік.

Втім, викликані лікарями “швидкої” поліцейські менш ніж за годину розшукали зловмисника.

Чоловік знаходився у стані алкогольного сп’яніння, про що свідчать результати його перевірки – 1,81 проміле алкоголю.

За вчинене правопорушення, що спричинило смерть людини, чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Наразі слідство триває.

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