Новини Одеси та Одеської області

На Одещині п’яний водій втік з місця скоєної смертельної аварії: що йому загрожує

На Одещині п’яний водій втік з місця скоєної смертельної аварії: що йому загрожує

Вчора увечері, 27 вересня, у Березівському районі сталася автопригода, в якій загинула літня жінка. А нетверезий водій, що скоїв наїзд на жінку, втік з місця аварії.

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

За словами правоохоронців автопригода сталася в селі Олександрівка Курісовської ОТГ.

Правоохоронці встановили, що 28-річний житель сусіднього села Курісове, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням. На заокругленій ділянці дороги він в’їхав у бетонну огорожу мосту, звідки він наїхав на 70-річну односельчанку, яка йшла узбіччям дороги у попутному напрямку.

ДТП

Жінка загинула до приїзду швидкої медичної допомоги. Водій легковика та його пасажири не постраждали.

Окрім того, чоловік покинув автівку на місці аварії, а сам  втік.

Втім, викликані лікарями “швидкої” поліцейські менш ніж за годину розшукали зловмисника.

ДТП - поліція

Чоловік знаходився у стані алкогольного сп’яніння, про що свідчать результати його перевірки – 1,81 проміле алкоголю.

За вчинене правопорушення, що спричинило смерть людини, чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Наразі слідство триває.

Читайте також:

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати