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Смертельна ДТП на трасі Одеса-Рені: легковик зіткнувся з мікроавтобусом

Смертельна ДТП на трасі Одеса-Рені: легковик зіткнувся з мікроавтобусом

Одна людина загинула, ще одну госпіталізовано внаслідок зіткнення легковика з мікроавтобусом у Білгород-Дністровському районі.

Аварія сталася сьогодні, 15 вересня, близько восьмої ранку поблизу міста Татарбунари, повідомили в поліції Одеської області.

У поліції розповіли, що 24-річна мешканка Татарбунар за кермом “ВАЗ 2107” не впоралася з керуванням на закругленій ділянці дороги, виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнулася з мікроавтобусом.

Внаслідок ДТП 37-річний житель Рені, який перебував на пасажирському сидінні легковика, загинув на місці, а водія госпіталізовано до реанімаційного відділення місцевої лікарні.

58-річний водій мікроавтобуса не постраждав. Його перевірили на стан сп’яніння – він був тверезий.

У рамках розпочатого виробництва транспортні засоби помістили на арештмайданчик та призначили низку експертиз.

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