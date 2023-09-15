Смертельна ДТП на трасі Одеса-Рені: легковик зіткнувся з мікроавтобусом

Одна людина загинула, ще одну госпіталізовано внаслідок зіткнення легковика з мікроавтобусом у Білгород-Дністровському районі.

Аварія сталася сьогодні, 15 вересня, близько восьмої ранку поблизу міста Татарбунари, повідомили в поліції Одеської області.

У поліції розповіли, що 24-річна мешканка Татарбунар за кермом “ВАЗ 2107” не впоралася з керуванням на закругленій ділянці дороги, виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнулася з мікроавтобусом.

Внаслідок ДТП 37-річний житель Рені, який перебував на пасажирському сидінні легковика, загинув на місці, а водія госпіталізовано до реанімаційного відділення місцевої лікарні.

58-річний водій мікроавтобуса не постраждав. Його перевірили на стан сп’яніння – він був тверезий.

У рамках розпочатого виробництва транспортні засоби помістили на арештмайданчик та призначили низку експертиз.

Читайте також: На трасі Одеса – Рені трагічно загинули троє дорослих і дитина (фото, відео)