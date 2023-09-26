Під Одесою зіткнулися Lexus та Volvo: постраждали троє маленьких дітей

В Усатовому Одеського району одеситка на Lexus не пропустила Volvo. Внаслідок зіткнення автомобілів травми отримали четверо людей, з них троє – діти.

Аварія сталася близько 12 години 25 вересня на перехресті вулиць Грушевського, Чкалова та 1-а Водоп’янова, повідомили у поліції Одеської області.

Lexus з 33-річною одеситкою за кермом виїжджав з другорядної дороги і не пропустив Volvo під керуванням 40-річного жителя Усатова, який їхав головною дорогою.

Внаслідок ДТП травмувалися водій «Volvo» та двоє його дітей у віці семи та восьми років, а також чотирирічний син водія «Lexus». Усіх постраждалих було доставлено до медичних закладів. Водій “Lexus” не постраждала.

Обидва водії були тверезі.

Відомості про подію поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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