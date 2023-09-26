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Під Одесою зіткнулися Lexus та Volvo: постраждали троє маленьких дітей

Під Одесою зіткнулися Lexus та Volvo: постраждали троє маленьких дітей

В Усатовому Одеського району одеситка на Lexus не пропустила Volvo. Внаслідок зіткнення автомобілів травми отримали четверо людей, з них троє – діти.

Аварія сталася близько 12 години 25 вересня на перехресті вулиць Грушевського, Чкалова та 1-а Водоп’янова, повідомили у поліції Одеської області.

Lexus з 33-річною одеситкою за кермом виїжджав з другорядної дороги і не пропустив Volvo під керуванням 40-річного жителя Усатова, який їхав головною дорогою.

дтп в Усатово

Внаслідок ДТП травмувалися водій «Volvo» та двоє його дітей у віці семи та восьми років, а також чотирирічний син водія «Lexus». Усіх постраждалих було доставлено до медичних закладів. Водій “Lexus” не постраждала.

дтп в Усатово

Обидва водії були тверезі.

Відомості про подію поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

дтп в Усатово

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