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На Таїрова за парканом скандального будівництва спиляли понад десяток дерев

На Таїрова за парканом скандального будівництва спиляли понад десяток дерев

За високим парканом скандального будівництва на вул. Академіка Корольова, 92 забудовник продовжує розчищати майданчик, знищуючи зелені насадження. І це, незважаючи на протести жителів багатоповерхівки, у яких відібрали 10 соток прибудинкової території.

Як повідомляло “Одесская жизнь”, в Одесі мешканці будинку за адресою вул. Академіка Корольова, 92, протестують проти спроби відібрати у них 10 соток прибудинкової території черговим забудовником. На місці квіткового ринку хочуть побудувати виставковий центр з офісними приміщеннями.

За проектом реконструйована будівля матиме висоту 9 метрів. Тобто для будинку по вул. Академіка Корольова, 92, сонячне світло буде закрите приблизно до 4 поверху.

Видання “Думская” повідомляє, що перша спроба спиляти дерева на місці будівництва була зроблена 7 березня. Але жителі відстояли зелені насадження, вставши на шляху автовишки. Однак уже через день, 9 березня, на обгороджену територію квіткового ринку заїхала техніка в супроводі поліції. За вказівкою власника ринку (він же замовник будівельних робіт) робітники спиляли 15 дерев.

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Також повідомляється, що в лютому 2024 року мешканці звернулися з листом до Київської окружної прокуратури міста Одеси та отримали відповідь про початок розслідування і внесення інформації до ЄРДР.

У результаті розслідування прокуратури в діях забудовника прокурори побачили ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 197-1 КК України. Йдеться про самовільне захоплення земельної ділянки та зведення там будівель.

Однак, за словами місцевих жителів, за три тижні, що минули від початку розслідування, будівництво так і не зупинили.

Нагадаємо, від самого початку будівництво на вул. Академіка Корольова, 92 супроводжується скандалами між місцевими жителями та будівельниками.

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