На Таїрова за парканом скандального будівництва спиляли понад десяток дерев

Як повідомляло “Одесская жизнь”, в Одесі мешканці будинку за адресою вул. Академіка Корольова, 92, протестують проти спроби відібрати у них 10 соток прибудинкової території черговим забудовником. На місці квіткового ринку хочуть побудувати виставковий центр з офісними приміщеннями.

За проектом реконструйована будівля матиме висоту 9 метрів. Тобто для будинку по вул. Академіка Корольова, 92, сонячне світло буде закрите приблизно до 4 поверху.

Видання “Думская” повідомляє, що перша спроба спиляти дерева на місці будівництва була зроблена 7 березня. Але жителі відстояли зелені насадження, вставши на шляху автовишки. Однак уже через день, 9 березня, на обгороджену територію квіткового ринку заїхала техніка в супроводі поліції. За вказівкою власника ринку (він же замовник будівельних робіт) робітники спиляли 15 дерев.

Також повідомляється, що в лютому 2024 року мешканці звернулися з листом до Київської окружної прокуратури міста Одеси та отримали відповідь про початок розслідування і внесення інформації до ЄРДР.

У результаті розслідування прокуратури в діях забудовника прокурори побачили ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 197-1 КК України. Йдеться про самовільне захоплення земельної ділянки та зведення там будівель.

Однак, за словами місцевих жителів, за три тижні, що минули від початку розслідування, будівництво так і не зупинили.

Нагадаємо, від самого початку будівництво на вул. Академіка Корольова, 92 супроводжується скандалами між місцевими жителями та будівельниками.