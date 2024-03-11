На Таїрова за парканом скандального будівництва спиляли понад десяток дерев

За високим парканом скандального будівництва на вул. Академіка Корольова, 92 забудовник продовжує розчищати майданчик, знищуючи зелені насадження. І це, незважаючи на протести жителів багатоповерхівки, у яких відібрали 10 соток прибудинкової території.
Як повідомляло “Одесская жизнь”, в Одесі мешканці будинку за адресою вул. Академіка Корольова, 92, протестують проти спроби відібрати у них 10 соток прибудинкової території черговим забудовником. На місці квіткового ринку хочуть побудувати виставковий центр з офісними приміщеннями.
За проектом реконструйована будівля матиме висоту 9 метрів. Тобто для будинку по вул. Академіка Корольова, 92, сонячне світло буде закрите приблизно до 4 поверху.
Видання “Думская” повідомляє, що перша спроба спиляти дерева на місці будівництва була зроблена 7 березня. Але жителі відстояли зелені насадження, вставши на шляху автовишки. Однак уже через день, 9 березня, на обгороджену територію квіткового ринку заїхала техніка в супроводі поліції. За вказівкою власника ринку (він же замовник будівельних робіт) робітники спиляли 15 дерев.
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Також повідомляється, що в лютому 2024 року мешканці звернулися з листом до Київської окружної прокуратури міста Одеси та отримали відповідь про початок розслідування і внесення інформації до ЄРДР.
У результаті розслідування прокуратури в діях забудовника прокурори побачили ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 197-1 КК України. Йдеться про самовільне захоплення земельної ділянки та зведення там будівель.
Однак, за словами місцевих жителів, за три тижні, що минули від початку розслідування, будівництво так і не зупинили.
Нагадаємо, від самого початку будівництво на вул. Академіка Корольова, 92 супроводжується скандалами між місцевими жителями та будівельниками.