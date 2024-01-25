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На Таїрова знесуть квітковий ринок заради забудови

На Таїрова знесуть квітковий ринок заради забудови

У Київському районі Одеси на місці квіткового ринку зведуть виставковий центр з офісними приміщеннями. Але мешканці будинку за адресою Ак. Корольова, 92 виступають проти – у них відібрали 10 соток прибудинкової території.

Тому зведення двометрового будівельного паркану навколо квіткового ринку закінчилося скандалом між місцевими мешканцями та будівельниками. Але паркан все одно встановили. Про це повідомляють одеські ЗМІ.

Але попри незадоволення місцевих мешканців, представники фірми, яка буде проводити будівельні роботи, надали дозвіл на проведення робіт від департаменту благоустрою.

Згідно з документами, замовник робіт, він же й власник об’єкта, запланував реконструкцію спорудженої багато років тому будівлі. В ній мають розмістити виставковий центр з офісними приміщеннями.

документи на будівництво

За проєктом, реконструйована будівля, яка виросте на місці квіткового ринку, матиме висоту 9 метрів. Тобто для будинку на вул. Академіка Корольова, 92, сонячне світло буде закрито приблизно до 4 поверху.

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Окрім майбутніх змін, уже зараз мешканці будинку відчули незручності та вважають, що їхні права обмежують. Адже паркан звели на прибудинковій території, забравши у мешканців будинку 10 соток землі, та перекрили пожежний виїзд з двору.

За словами мешканців, між парканом та фасадом будинку залишили лише два метри тротуару від дороги до зупинки.

прохід від будинку

Також мешканці переймаються долею зелених насаджень, які зараз опинилися за парканом. Люди доглядали за палісадником, який збираються прибрати, а на його місці зробити парковку для автівок.

Люди збираються всіляко заважати будівництву, планують боротися, писати листи, блокувати роботу будівельників та навіть готові найняти адвокатів, аби повернути те, що належить їм по праву.

зелена зона

Коментар стосовно розпочатих робіт з реконструкції надав начальник міського управління ДАБК Олександр Авдєєв. За його словами, фірма “Баустель”, яка є замовником робіт та власником об’єкта, отримала містобудівні умови на реконструкцію об’єкта в жовтні 2023 року.

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