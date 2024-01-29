На Таїрова одесити протестують проти забудови

Вранці, 29 січня, будівельники розпочали демонтаж огорожі навколо території майбутнього будівництва. Мешканці багатоповерхівки, навпроти якої може зрости новобудова, вийшли на протест.

Про це повідомляє телеграм-канал “Одесской жизни”.

На місце приїхали правоохоронці, чекають на представника забудовника з дозвільними документами.

Нагадаємо, що в Київському районі Одеси на місці квіткового ринку хочуть побудувати виставковий центр з офісними приміщеннями.

За проєктом реконструйована будівля, яка виросте на місці квіткового ринку, матиме висоту 9 метрів. Тобто для будинку по вул. Академіка Корольова, 92, сонячне світло буде закрите приблизно до 4 поверху.

Крім прийдешніх змін, вже зараз мешканці будинку відчули незручності і вважають, що їхні права обмежуються. Адже паркан побудували на прибудинковій території, забравши у мешканців будинку 10 соток землі та перекрили пожежний виїзд з двору.

За словами мешканців, між парканом і фасадом будинку залишили всього два метри тротуару від дороги до зупинки.

“Одесская жизнь” стежить за розвитком ситуації.

Фото – Катерина Волянська