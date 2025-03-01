Степан Чобану – військовий льотчик першого класу. У мирні роки тричі брав участь у військових парадах з нагоди Дня Незалежності України, пролітаючи над Хрещатиком.

У 2010 році пішов на пенсію, але через п’ять років повернувся в ЗСУ – не міг бути осторонь, коли йшла російсько-українська війна. Був начальником повітряно-вогневої і тактичної підготовки 831-ї бригади тактичної авіації.

28 лютого 2022 року на літаку СУ-27 Степан Чобану вступив у повітряний бій над Кропивницьким, відволікаючи на себе ворожу авіацію. Ці дії дали можливість решті літаків частини перебазуватись на резервний аеродром.

Літак Степану Чобану був атакований ракетами, внаслідок чого пілот загинув смертю хоробрих. Похований в місті Миргород.

Указом Президента України від 3 березня 2022 року Степану Чобану присвоєно звання Герой України та нагороджено орденом «Золота зірка» (посмертно).

Того ж року Степану Чобану було присвоєно звання «Почесний громадянин Миргорода», його ім’ям названо одну з вулиць у місті Кропивницький.

Розпорядженням губернатора Одеської області у минулому році ім’ям Героя названо центральну вулицю в місті Рені.