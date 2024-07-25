На пляжі під Одесою чоловік вирішив поплавати у шторм на надувному крузі: чим усе закінчилося все

На пляжі під Одесою чоловік вирішив поплавати у шторм на надувному крузі: чим усе закінчилося все

У селі Фонтанка Одеського району водолази врятували чоловіка, якого відносило у відкрите море на надувному крузі.

Про це розповіли сьогодні в обласному управлінні ДСНС.

За інформацією рятувальників, чоловік 1991 року народження, незважаючи ні на заклики співробітників ДСНС дотримуватись правил безпеки на воді, ні на шторм у морі, вирішив поплавати на надувному крузі. Але його «відпочинок» мало не став трагедією – його почало відносити хвилями від берега у відкрите море.

Зрозумівши, що самостійно він уже не впорається, чоловік почав подавати сигнали про допомогу.

На щастя, його помітив небайдужий громадянин та відразу зателефонував до Служби порятунку.

Водолази ДСНС, на моторному човні, дістались до «плавця» і врятували його.

«Люди! Невже ви не цінуєте свого життя? Невже такий відпочинок вам подобається? Запам’ятайте, ваша необачність може моментально стати трагедією! – закликають у ДСНС.

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