В Одесі п’ятьох відпочивальників віднесло у відкрите море: подробиці (фото)

Про це повідомляють Військово-Морські Сили ЗС України.

У неділю, 30 червня, до військових моряків звернулися представники рятувально-водолазної служби Одеської міської ради з проханням допомогти в порятунку цивільних осіб, яких хвилями віднесло у відкрите море.

На пошуки зниклих було направлено екіпаж одного з катерів національного флоту.

П’ятеро цивільних осіб, які зазнали лиха на воді, були успішно врятовані та доставлені до берега,

– йдеться в повідомленні Управління комунікацій Командування ВМС ЗСУ.

Нещодавно військові моряки врятували чоловіка, якого віднесло у відкрите море на надувному колі.

Нагадаємо, 20-річна лейтенант поліції із Рівного разом із колегами приїхала до Одеси на відпочинок 1 червня. У неділю, 2 червня, вони пішли гуляти до Аркадії, де дівчина вирішила сфотографуватись на пірсі. Там її накрила штормова хвиля і збила з ніг, а наступна – змила в море.