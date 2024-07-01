В Одесі п’ятьох відпочивальників віднесло у відкрите море: подробиці (фото)

В Одесі п’ятьох відпочивальників віднесло у відкрите море: подробиці (фото)

В Одесі військові моряки врятували п’ятьох купальщиків, яких хвилями віднесло у відкрите море.

Про це повідомляють Військово-Морські Сили ЗС України.

У неділю, 30 червня, до військових моряків звернулися представники рятувально-водолазної служби Одеської міської ради з проханням допомогти в порятунку цивільних осіб, яких хвилями віднесло у відкрите море.

На пошуки зниклих було направлено екіпаж одного з катерів національного флоту.

П’ятеро цивільних осіб, які зазнали лиха на воді, були успішно врятовані та доставлені до берега,

– йдеться в повідомленні Управління комунікацій Командування ВМС ЗСУ.

віднесло в море

Нещодавно військові моряки врятували чоловіка, якого віднесло у відкрите море на надувному колі.

Нагадаємо, 20-річна лейтенант поліції із Рівного разом із колегами приїхала до Одеси на відпочинок 1 червня. У неділю, 2 червня, вони пішли гуляти до Аркадії, де дівчина вирішила сфотографуватись на пірсі. Там її накрила штормова хвиля і збила з ніг, а наступна – змила в море.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk