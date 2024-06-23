Порятунок дівчини на човні: чим дорікають одеським патрульним?

Нагадаємо, напередодні у Патрульній поліції Одеської області розповіли про те, як екіпаж патрульних у складі Дениса Незгодюка та Леоніда Резнікова врятував жінку, яку відносило у відкрите море на надувному човні. За словами постраждалої, вона втратила весло і не могла самостійно впоратися із сильною течією.

«Ми завжди там, де потрібна допомога», – з такої пафосної фрази починається пост патрульних у соцмережах. При цьому вони лише миттю згадали про участь у рятувальній операції інших людей, назвавши їх «небайдужими громадянами», які, як можна подумати, лише трохи підсобили доблесним поліцейським.

Але після публікації цієї новини у ЗМІ та Телеграм-каналах з’явилися відеозвернення тих самих «громадян» – жінки та 21-річного хлопця, які відпочивали того дня на пляжі. І обидва в один голос заявили, що насправді правоохоронці зовсім не брали участі у порятунку дівчини (до речі, і тут стало відомо, що постраждалою виявилася не «жінка», як повідомили в поліції, а молода дівчина), а «просто стояли і дивилися», а один із них «просто проплив 2 метри і повернувся на берег».

На відео є ненормативна лексика:

Незабаром патрульні не забарилися відреагувати і опублікували «спростування» нібито неправдивої інформації «про обставини порятунку жінки на морі та участь патрульних у цьому порятунку».

«Прибувши на місце події, щоб оперативно надати допомогу жінці, яку течією відносило на човні від берега, патрульний поліцейський Денис Незгодюк зняв із себе формений одяг, який міг скувати рухи у воді. Тож його не можна було ідентифікувати як поліцейського», – йдеться у повідомленні патрульних.

За їхньою інформацією, саме Денис першим кинувся у воду, щоб врятувати постраждалу (яку, до речі, в поліції наполегливо продовжують називати «жінкою»).

«Інспектор доплив до човна і допоміг його доставити разом із громадянкою до суші. Ближче до берега до Дениса долучились інші громадяни, які також допомогли штовхати човен до суші», – така версія поліцейських.

Але невдовзі з’явився коментар хлопця, який також брав участь у порятунку та який першим виявив дівчину на човні. І він незалежно від першої свідки підтвердив, що патрульний у порятунку брав участь мінімально і підплив лише наприкінці.

У будь-якому випадку добре, що в цій історії все закінчилося благополучно і всі її учасники залишилися живими та здоровими. Але все-таки поставимо собі запитання: якщо поліцейські нехай хоч трохи, хоч «по дрібниці», та приписали на свій рахунок чужі заслуги, чи може це в подальшому сприяти довірі нашої поліції?..

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