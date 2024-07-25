На пляже под Одессой мужчина решил поплавать в шторм на надувном круге: чем все закончилось

На пляже под Одессой мужчина решил поплавать в шторм на надувном круге: чем все закончилось

В селе Фонтанка Одесского района водолазы спасли мужчину, которого уносило в открытое море на надувном круге.

Об этом рассказали сегодня в областном управлении ГСЧС.

По информации спасателей, мужчина 1991 года рождения, несмотря ни на призывы сотрудников ГСЧС соблюдать правила безопасности на воде, ни на шторм в море, решил поплавать на надувном круге. Но его «отдых» едва не стал трагедией – его начало относить волнами от берега в открытое море.

Поняв, что самостоятельно он уже не справится, мужчина начал подавать сигналы о помощи.

К счастью, его заметил неравнодушный гражданин и сразу позвонил в Службу спасения.

Водолазы ГСЧС, на моторной лодке, добрались до «пловца» и спасли его.

«Люди! Неужели вы не цените свою жизнь? Неужели такой отдых вам нравится? Запомните, ваша опрометчивость может моментально стать трагедией!» – призывают в ГСЧС.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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