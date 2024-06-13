В Одесі віднесло в море чоловіка на надувному крузі

Історію не зовсім звичайного порятунку розповіли сьогодні на Facebook-сторінці Командування Військово-Морських Сил ЗСУ.

Як повідомили військові, у середу, 12 червня, при виконанні завдань в акваторії Чорного моря екіпажу одного з військових катерів надійшла вказівка ​​щодо пошуку цивільної особи, яку хвилями віднесло у відкрите море. В результаті горе-плавця вдалося виявити та врятувати. Чоловіка успішно доставили на сушу.

Як писали місцеві Телеграм-канали, чоловік, ймовірно, будучи в нетверезому стані, пішов купатися і врешті-решт заснув на плавальному крузі і був віднесений течією у відкрите море.

«Варто нагадати, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання громадянами правил безпечної поведінки. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані», – нагадують у Командуванні.