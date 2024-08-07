Наближається великий ремонт одеської площі Толбухіна: коли стартують роботи (відео)

Про це повідомили у прес-службі міської ради.

У мерії зазначили, що роботи проводитимуться поетапно і включатимуть ремонт проїжджої частини, трамвайних колій та зовнішнього освітлення. Це дозволить уникнути зупинки руху автотранспорту та тролейбусів на переїзді площі Толбухіна у напрямку кафе «Макдональдс» у бік супермаркету «Сільпо».

«Хочу особливо наголосити, що це не перекладання бруківки. В місто прийшли нові сучасні трамваї, Щоб забезпечити їх безпечний проїзд окремими ділянками старого шляху, потрібно провести ремонтні роботи», – сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

Усі роботи планується завершити наприкінці жовтня цього року.

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