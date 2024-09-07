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В Одесі тимчасово змінюють маршрути тролейбуса та популярних автобусів

В Одесі тимчасово змінюють маршрути тролейбуса та популярних автобусів

Завтра, в неділю, 8 вересня 2024 року, в Одесі відбудеться півмарафон Independence Half Marathon до Дня Незалежності України. У зв’язку з цим тимчасово змінюються схеми руху міського громадського транспорту – одного тролейбуса та кількох популярних маршруток.

Як повідомляє департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міськради, зміни тимчасового характеру до схем руху діятимуть 8 вересня з 06:00. до 11:00 години або до завершення заходу.

Буде змінено рух:

тролейбусний маршрут № 9:

  • у напрямку руху до вул. Рішельєвській – від Італійського бульвару на Привокзальну площу, вул. Пушкінська, вул. Грецька, вул. Рішельєвську (кінцева зупинка);
  • у напрямку руху до вул. Інглезі – від вул. Рішельєвської на Італійський бульвар, вул. Середньофонтанська, вул. Пирігівську і далі за маршрутом;

автобусний маршрут № 145:

  • у напрямку руху до вул. Висоцького – від вул. Пушкінській на вул. Жуковського, вул. Преображенську і далі за маршрутом;

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автобусний маршрут № 175:

  • у напрямку руху до аптеки Гаєвського – від вул. Пушкінській на вул. Жуковського і далі за маршрутом;

автобусного маршруту № 220а:

  • у напрямку руху до Економічного університету – від вул. Пушкінській на вул. Жуковського, вул. Преображенську і далі за маршрутом;

автобусний маршрут № 221:

  • у напрямку руху до Нового ринку – від вул. Пушкінській на вул. Жуковського, вул. Преображенську, пл. Віри Холодної, Соборна площа і далі за маршрутом.

Раніше стало відомо, що трамвайний маршрут «Північ – Південь», що з’єднує селище Котовського та Таїрова через центр міста, буде закрито через дренажні роботи на спуску Маринеско, які почнуться у вересні.

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