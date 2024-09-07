Новости Одессы и Одесской области

На площадь Толбухина вернулись трамваи

На площадь Толбухина вернулись трамваи

С сегодняшнего дня, субботы, 7 сентября 2024 года, в Одессе возобновлено движение трамваев по площади Толбухина, ранее приостановленное в связи с ремонтными работами на этой площади.

Об этом информирует коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс».

В частности, речь идет о трамваях №13 и №7.

«Движение трамвайных маршрутов по площади Толбухина восстановлено», – отмечают коммунальщики.

Читайте также: В Одессе временно меняют маршруты троллейбуса и популярных автобусов

6 сентября стартовал третий этап ремонтных работ на площади Толбухина. В рамках этих работ запланирован ремонт проезжей части, трамвайных путей и наружного освещения.

Из-за ремонтных работ с вечера пятницы 6 сентября было временно приостановлено движение по площади Толбухина трамвайного маршрута №13, а трамвай №7 курсировал от улицы Паустовского до 2-й станции Люстдорфской дороги. А на участке от 11-й до 16-й станции Люстдорфской дороги должны были временно курсировать два вагона по маршруту №7 и один – по маршруту №27.

Как сообщалось ранее, трамвайный маршрут «Север – Юг будет закрыт из-за дренажных работ на спуске Маринеско, которые начнутся в сентябре.

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua