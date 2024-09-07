На площадь Толбухина вернулись трамваи

Об этом информирует коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс».

В частности, речь идет о трамваях №13 и №7.

«Движение трамвайных маршрутов по площади Толбухина восстановлено», – отмечают коммунальщики.

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6 сентября стартовал третий этап ремонтных работ на площади Толбухина. В рамках этих работ запланирован ремонт проезжей части, трамвайных путей и наружного освещения.

Из-за ремонтных работ с вечера пятницы 6 сентября было временно приостановлено движение по площади Толбухина трамвайного маршрута №13, а трамвай №7 курсировал от улицы Паустовского до 2-й станции Люстдорфской дороги. А на участке от 11-й до 16-й станции Люстдорфской дороги должны были временно курсировать два вагона по маршруту №7 и один – по маршруту №27.

Как сообщалось ранее, трамвайный маршрут «Север – Юг будет закрыт из-за дренажных работ на спуске Маринеско, которые начнутся в сентябре.