Про це розповіли в Державній екоінспекції Південно-Західного округу.

Інспектори зазначили, що під час неодноразових обстежень пляжу «Чорноморка», зокрема й на підставі звернень громадян, щоразу фіксується накопичення стічних вод на піщаній зоні з подальшим потраплянням забруднених вод у море.

Екологи постійно фіксують перевищення норми допустимої концентрації в морській воді за такими речовинами, як азот, залізо, нітрити тощо.

У серпні 2022 року питання роботи станції було розглянуто на Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської ОДА, яка зобов’язала міську та обласну владу визначити балансоутримувача КНС «Чорноморка-2» у термін до листопада 2022 року. Однак цю вимогу фактично виконано не було.

Одеською прокуратурою було відкрито кримінальне провадження за забруднення моря за ч. 1 ст. 243 Кримінального кодексу України.

Зазначається, що слідство триває, а «питання встановлення балансоутримувача та відповідальних осіб за експлуатацію та технічний стан КНС» досі залишається невирішеним.

Нагадаємо, у пляжній зоні Аркадії нещодавно з’явилися відразу дві огорожі – біля клубів TrueMan та «Ібіца». Орендарі заявляють, що паркани допоможуть захистити заклади від підпалів.