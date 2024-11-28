Біля відомого пляжу в Одесі планують побудувати 8-поверхову будівлю

Раніше«Одеське життя» повідомляло, що біля інклюзивного пляжу «Калетон» почалися будівельні роботи.

На сьогодні стало відомо, що планована висота споруди складе до 26,5 метра, що відповідає восьми поверхам. Документи, на які посилається депутат, підтверджують наміри забудови, однак детальна інформація про проєкт наразі відсутня.

Будівництво викликало суспільний резонанс. Зокрема, міський голова Геннадій Труханов раніше заявляв, що інклюзивний пляж «Калетон» не постраждає внаслідок реалізації цього проєкту. Також він назвав звинувачення у руйнівних намірах неправдивими.

За словами Петра Обухова, через активне обговорення серед громадськості міська влада тимчасово зупинила проєкт. Водночас депутат зауважив, що це лише проміжне рішення, і питання подальшої забудови пляжу залишається відкритим.

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