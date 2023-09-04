На одному з перехресть міста розпочався ремонт: як організують рух транспорту

Сьогодні, 4 вересня, на перехресті Люстдорфської дороги та Адміральського проспекту почалися ремонтні роботи. Також ремонту підлягає трамвайний переїзд.
Про це повідомили в Одеській міськраді.
Як заявили в мерії, ремонтні роботи виконуватимуться поетапно. Закриття дорожнього руху не планується.
Роботи проводяться згідно із затвердженим переліком відновних робіт (поточний ремонт) вулиць і доріг комунальної власності м. Одеси.
Поточний ремонт на перехресті Люстдорфської дороги та Адміральського проспекту передбачає:
- заміну покриття між рейками;
- влаштування покриття проїжджої частини;
- влаштування покриття прилеглих тротуарів.
Роботи планується завершити 25 вересня 2023 року.
Нагадаємо, що наразі тривають ремонтні роботи біля кінотеатру “Родина”.
Читайте також: На Одещині міст та частину дороги відремонтують за 163 млн гривень