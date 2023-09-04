На одному з перехресть міста розпочався ремонт: як організують рух транспорту

Одеський загадковий будинок: дві адреси, три двори Суцільна загадка, а не будинок… В нього дві адреси та три двори. Так, він наскрізний (прохідний). А ще його звуть «будинок-протяг». Зайти можна з вулиці Пастера, а можна з Університетської (Єлісаветинської)… Пам’ятка архітектури та історії під назвою «житловий комплекс Шретера». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

До уваги водіїв: на важливих трасах Одеської області триває ремонт доріг Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області інформує про проведення інтенсивних робіт щодо покращення якості низки стратегічно важливих автошляхів для підвищення безпеки руху та ліквідації аварійних деформацій на дорожньому полотні. Основний акцент робиться на транспортних артеріях південного регіону і дорогах з підвищеною інтенсивністю руху. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

У День міста одесити зібралися на черговий мітинг проти неадекватних тендерів (фоторепортаж) Вранці сьогоднішньої суботи, 2 вересня 2023 року, у День міста Одеси, одесити знову зібралися на масовий мітинг біля будівлі мерії на Думській площі, щоб вкотре нагадати владі про невчасність тендерів із явним корупційним відтінком. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ