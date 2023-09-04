На одном из перекрестков города начался ремонт: как организуют движение транспорта

Одесский загадочный дом: два адреса, три двора Сплошная загадка, а не дом… У него два адреса и три двора. Да, он проходной. А еще его называют «дом-сквозняк». Зайти можно с улицы Пастера, а можно с Университетской (Елисаветинской)… Памятник архитектуры и истории под названием «жилой комплекс Шретера». ПОДРОБНЕЕ

Вниманию водителей: на важных трассах Одесской области идет ремонт дорог Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области информирует о проведении интенсивных работ по улучшению качества ряда стратегически важных автодорог для повышения безопасности движения и ликвидации аварийных деформаций на дорожном полотне. Основной упор делается на транспортных артериях южного региона и дорогах с повышенной интенсивностью движения. ПОДРОБНЕЕ

В День города одесситы собрались на очередной митинг против неадекватных тендеров (фоторепортаж) Утром сегодняшней субботы, 2 сентября 2023 года, в День города Одессы, одесситы снова собрались на массовый митинг у здания мэрии на Думской площади, чтобы в очередной раз напомнить властям о несвоевременности тендеров с явным коррупционным оттенком. ПОДРОБНЕЕ