На одном из перекрестков города начался ремонт: как организуют движение транспорта

4 сентября на перекрестке Люстдорфской дороги и Адмиральского проспекта начались ремонтные работы. Также ремонту подлежит трамвайный переезд.
Об этом сообщили в Одесском горсовете.
Как заявили в мэрии, ремонтные работы будут выполняться поэтапно. Закрытие дорожного движения не планируется.
Работы проводятся согласно утвержденному перечню восстановительных работ (текущий ремонт) улиц и дорог коммунальной собственности г. Одессы.
Текущий ремонт на перекрестке Люстдорфской дороги и Адмиральского проспекта предусматривает:
- замену покрытия между рельсами;
- устройство покрытия проезжей части;
- устройство покрытия близлежащих тротуаров.
Работы планируется завершить 25 сентября 2023 года.
Напомним, что сейчас продолжаются ремонтные работы возле кинотеатра «Родина».
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