Новости Одессы и Одесской области

На одном из перекрестков города начался ремонт: как организуют движение транспорта

На одном из перекрестков города начался ремонт: как организуют движение транспорта

4 сентября на перекрестке Люстдорфской дороги и Адмиральского проспекта начались ремонтные работы. Также ремонту подлежит трамвайный переезд.

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

Как заявили в мэрии, ремонтные работы будут выполняться поэтапно. Закрытие дорожного движения не планируется.

Работы проводятся согласно утвержденному перечню восстановительных работ (текущий ремонт) улиц и дорог коммунальной собственности г. Одессы.

Текущий ремонт на перекрестке Люстдорфской дороги и Адмиральского проспекта предусматривает:

  • замену покрытия между рельсами;
  • устройство покрытия проезжей части;
  • устройство покрытия близлежащих тротуаров.

Работы планируется завершить 25 сентября 2023 года.

Напомним, что сейчас продолжаются ремонтные работы возле кинотеатра «Родина».

Читайте также: В Одесской области мост и часть дороги отремонтируют за 163 млн гривен

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить