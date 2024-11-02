Новости Одессы и Одесской области

На одной из улиц в Одессе установили необычные препятствия для водителей

На одной из улиц в Одессе установили необычные препятствия для водителей

Резиновые дорожные препятствия «берлинские подушки», по своей функции очень похожи на лежачих полицейских, но с отличием. В Одессе они установлены на перекрестке Адмиральского проспекта и улицы Гераниевой.

Об этом сообщает городская мэрия со ссылкой на КУ «СМЭП».

комунальщики

Новые ограничители скорости появились возле лицея №6, где их разместили посреди дороги для того, чтобы заставить водителей легковых автомобилей уменьшать скорость. Благодаря конструкции «берлинской подушки», легковушки должны выезжать на повышение одной стороной, в то время, как транспортные средства с более широкой колесной базой, как спецтехника и автобусы, смогут обойти неровность, не снижая хода.

подушки берлинские

Этот тип ограничителя не создает препятствий для велосипедистов, пользователей электросамокатов и моноколес, которые имеют возможность объехать его со стороны. В КУ «СМЭП» призвали водителей соблюдать ограничения скорости и быть внимательными на перекрестке.

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