В Одесі закінчили ремонт площі Трибуни Героїв (Толбухіна): як вона тепер виглядає (фото, відео)

Про це повідомили у прес-службі мерії міста.

Повідомляється, що завдяки оновленню рейкового полотна та підняттю асфальтного покриття значно збільшено проїзну спроможність автотранспорту по колу. Також на основі попереднього аналізу трафіку відрегульовано світлофорні об’єкти. Також у рамках робіт було проведено благоустрій території: нанесено якісну розмітку, освітлення замінено на більш ефективне та економне.

«Отже у темні години доби рух на цій ділянці став безпечнішим, а рух трамваїв – більш плавним і тихим», – зазначають у мерії.

Масштабні роботи на площі Трибуни Героїв (Толбухіна) стартували з 9 серпня поточного року. Вони проводилися поетапно та включали ремонт проїжджої частини, зовнішнього освітлення та трамвайної колії.

За словами мера Геннадія Труханова, необхідність у проведенні таких робіт виникла, оскільки до міста прийшли нові сучасні трамваї, тому для забезпечення їх безпечного проїзду окремими ділянками старого шляху потрібно було провести ремонтні роботи.

Фото прес-служби Одеської міськради