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На Одеську область рухається піщана хмара з пустелі Каракум

На Одеську область рухається піщана хмара з пустелі Каракум

Молдову та Румунію днями накрила хмара пилу з Центральної Азії. Ця хмара з пустелі Каракум може захопити і південь Одеської області.

За повідомленням Національного метеорологічного управління Румунії, з 19:00 3 вересня до 23:00 5 вересня північно-східна циркуляція повітря сприятиме просуванню повітряної маси з частинками пилу з центрально-південно-західної частини Центральної Азії (район пустелі Каракум) у бік Східної Європи та над територією Румунії.

За даними метеорологів, хмара пилу дійшла до Молдови. І, судячи з опублікованої карти, воно також торкнеться і півдня Одещини.

Облако пыли из пустыни Каракум

Нагадаємо, у квітні до України дісталася пилова буря із Сахари.

Стаття на тему: Одеські вулиці «припудрило» африканським піском.

Джерело: ЮГ Today

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