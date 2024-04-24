Одеські вулиці «припудрило» африканським піском (фото)

З ранку побродив вулицями – так майже немає авто темного забарвлення, яке піском не припудрив уночі минулий дощ. Саме припудрив, бо пальці жодної піщинки не відчувають – чистий тальк. Тільки такі мікро-мікро частинки й могли довгими тижнями триматися в хмарах, що «припливли» до України з африканської пустелі. Ось цією піщаною суспензією й удобрив минулої ночі дощ Одесу.

Як довго протримається над Україною африканський пил?

Як повідомляє «Укргідрометцентр» з посиланням на британське видання The Guardian, у вівторок, 23 квітня, Афіни та низка інших міст у Греції покрило помаранчевим пилом, який шквальний вітер приніс з африканської Сахари, а сьогодні, 24 квітня, пил з Африки, який фіксували у Греції, дісталася й Україні.

Це один із найсерйозніших випадків концентрації пилу та піску із Сахари з 21-22 березня 2018 року, зазначають фахівці з досліджень погоди.

За даними українських синоптиків, цей пил потрапив в українські південні та центральні області та поширюється на північ.

Також наголошується, що оскільки на більшій частині території погоду визначають циклон та вологі повітряні маси, це сприятиме перехопленню частинок пилу краплями води у хмарах та опадах.

Тому цей пил, швидше за все, вимиватиметься з атмосфери. Втім, у деяких районах це явище може надавати хмарам жовтуватий відтінок, а дощові краплі, що найбільше випадають, утримуватимуть цей пил і не будуть кристально чистими, зазначають в «Укргідрометцентрі».

За інформацією синоптиків, африканський пил залишатиметься в атмосфері над Україною до п’ятниці і з п’ятниці на суботу відступить на схід, і атмосфера очиститься.

Нагадаємо, ввечері 2 квітня піщаний вітер накрив поля під Одесою.

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