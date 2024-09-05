На Одесскую область движется песчаная туча из пустыни Каракум

По сообщению Национального метеорологического управления Румынии, с 19:00 3 сентября до 23:00 5 сентября северо-восточная циркуляция воздуха будет способствовать продвижению воздушной массы с частицами пыли из центрально-юго-западной части Центральной Азии (район пустыни Каракум) в сторону Восточной Европы и над территорией Румынии.

По данным метеорологов, облако пыли дошло до Молдовы. И, судя по опубликованной карте, оно также коснется и юга Одесской области.

Напомним, в апреле до Украины добралась пылевая буря из Сахары.

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Источник: ЮГ Today