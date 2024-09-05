Новости Одессы и Одесской области

На Одесскую область движется песчаная туча из пустыни Каракум

На Одесскую область движется песчаная туча из пустыни Каракум

Молдову и Румынию на днях накрыло облако пыли из Центральной Азии. Это облако из пустыни Каракум может захватить и юг Одесской области.

По сообщению Национального метеорологического управления Румынии, с 19:00 3 сентября до 23:00 5 сентября северо-восточная циркуляция воздуха будет способствовать продвижению воздушной массы с частицами пыли из центрально-юго-западной части Центральной Азии (район пустыни Каракум) в сторону Восточной Европы и над территорией Румынии.

По данным метеорологов, облако пыли дошло до Молдовы. И, судя по опубликованной карте, оно также коснется и юга Одесской области.

Облако пыли из пустыни Каракум

Напомним, в апреле до Украины добралась пылевая буря из Сахары.

Статья по теме: Одесские улицы «припудрило» африканским песком.

Источник: ЮГ Today

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua