Пил із Сахари вже під Одесою: що треба встигнути зробити? (Фото)

Так, пісок уже помітний на полях біля Селекційного, повідомляє кореспондент «Одеського життя».

Ось такі фото надіслали нам місцеві жителі. Зверніть увагу на небо:

Раніше повідомлялося, що в понеділок, 1 квітня, до України дісталася пилова буря із Сахари. Вона пошириться на більшість регіонів. При цьому небо буде тьмяним.

Тоді ж синоптики попереджали, що пил може бути шкідливим для людей з респіраторними захворюваннями, людей похилого віку та дітей.

Тому радимо одеситам закрити на ніч вікна, хоча б тому, щоби потім довелося менше прибирати.