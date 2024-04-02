Новини Одеси та Одеської області

Пил із Сахари вже під Одесою: що треба встигнути зробити? (Фото)

Пил із Сахари вже під Одесою: що треба встигнути зробити? (Фото)

Увечері вівторка, 2 квітня, біля Одеси вже відчувається піщаний вітер, про що раніше попереджав Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Так, пісок уже помітний на полях біля Селекційного, повідомляє кореспондент «Одеського життя».

Ось такі фото надіслали нам місцеві жителі. Зверніть увагу на небо:

Піщаний вітер під Одесою

На Одесу насувається піщана буря

Поля під Одесою, піщаний вітер

Піщаний вітер під Одесою

Піщаний вітер

Раніше повідомлялося, що в понеділок, 1 квітня, до України дісталася пилова буря із Сахари. Вона пошириться на більшість регіонів. При цьому небо буде тьмяним.

Тоді ж синоптики попереджали, що пил може бути шкідливим для людей з респіраторними захворюваннями, людей похилого віку та дітей.

Тому радимо одеситам закрити на ніч вікна, хоча б тому, щоби потім довелося менше прибирати.

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