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На Одесу рухається пилова хмара із Сахари: у чому її небезпека

На Одесу рухається пилова хмара із Сахари: у чому її небезпека

Пилова буря з пустелі Сахара досягла України і в понеділок, 1 квітня, вона пошириться на більшість регіонів, небо буде тьмяним.

Про це повідомляє Гідрометцентр у Facebook.

Як повідомляють синоптики, пилову бурю спровокувала хвиля тепла із західного Середземномор’я, яка окрім аномальних температур повітря, підхопила ще й пил із Сахари.

Це добре видно на супутникових знімках:

Перед цим частини Європи була затягнута надзвичайно рідкісною хмарою пилу, яка піднялася з пустелі Сахара. Пил з африканської пустелі забарвив небо в помаранчевий відтінок над частинами Франції, Швейцарії та південної Німеччини.

Жителі західних регіонів України могли спостерігати це явище ще напередодні, а в понеділок, 1 квітня, воно пошириться на більшість областей України. При цьому небо буде тьмяним.

“Закривайте вікна, пил може бути шкідливим для людей із респіраторними захворюваннями, літніх людей і дітей”, – дали поради синоптики.

Чим ще небезпечна пилова буря:

  • Пил – це алерген, який може спровокувати алергічні реакції у багатьох людей;
  • Їдкі частинки пилу є канцерогенними речовинами;
  • Особливо небезпечний пил для дітей, які через свій зріст перебувають ближче до поверхні, а там його концентрація вища;
  • Пил розсіює і поглинає сонячне світло, що зменшує видимість.

Пил із Сахари: що це таке?

Щороку з пустелі Сахара піднімається від 60 до 200 мільйонів тонн мінерального пилу, що складається з мікрочастинок піску.

У той час як великі частинки швидко падають на Землю, найдрібніші частинки іноді можуть пролітати тисячі кілометрів.

Якщо до пилу із Сахари додаються зливи, то опади забарвлюються в червоний колір, йде “кривавий дощ”.

Раніше “Одеське Життя” писало, що одеситів стурбувала хмара смогу незрозумілого походження, що нависла над міс

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Редакція ПРОФІЛЬ
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