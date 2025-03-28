У суботу, 29 березня 2025 року, в Одесі та Одеській області оголошено штормове попередження. Очікується дощ та сильні пориви вітру.
Прогноз погоди в Одесі на 29 березня
Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 8-10°C тепла, вдень 11-13°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 29 березня
Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 5-10°C тепла, вдень 10-15°C.
На автошляхах області видимість добра.
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