Про це повідомили в Одеській міській раді.

Опалювальний сезон в Одесі офіційно закінчиться 1 квітня 2025 року. Таке рішення ухвалили через стабільно теплу погоду, яка встановилася в регіоні. Місцева влада зазначила, що це допоможе оптимізувати витрати на тепло та зменшити навантаження на енергосистему.

За інформацією чиновників, завершення сезону опалення раніше терміну не вплине на комфорт мешканців. Прогноз погоди на найближчі тижні показує, що температура повітря залишатиметься досить високою для цього часу року. Таким чином, необхідність у подальшому опаленні відпадає.

Рішення також спрямоване на раціональне використання енергоресурсів міста. Влада Одеси підкреслила, що економія стане важливим кроком у підготовці до наступного сезону. Жителів закликали своєчасно повідомляти про можливі проблеми з теплопостачанням до офіційного завершення.