Виявлений боєприпас був знешкоджений у безпечному місці шляхом контрольованого підриву, повідомили у прес-службі ВМС ЗСУ.
Військові нагадують: у разі виявлення підозрілих чи вибухонебезпечних предметів, у жодному разі не можна до них наближатися, торкатися чи намагатися самостійно переміщати чи знешкоджувати. Про небезпечну знахідку слід повідомити відповідні служби.
Крім того, у Військово-морських силах інформують, що у регіоні продовжує діяти заборона на перебування на неперевірених ділянках узбережжя.
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Фото – скріншот з відео зі сторінки ВМС ЗСУ у Facebook