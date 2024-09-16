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Чергою з кулемета: на Одещині військові знешкодили морську міну (відео)

Чергою з кулемета: на Одещині військові знешкодили морську міну (відео)

На узбережжя Одещини викинуло чергову морську міну, яку було оперативно знищено українськими військовими. Про це повідомляє ВМС ЗС України.

Військово-морські сили України в черговий раз продемонстрували швидку реакцію, знешкодивши міну за допомогою кулеметної черги. Операція була проведена із суворим дотриманням заходів безпеки. Місце підриву було ізольоване для запобігання можливим загрозам для населення.

ВМС України також наголошують на важливості дотримання правил безпеки під час виявлення підозрілих предметів. Громадянам нагадують, що в жодному разі не можна наближатися або торкатися підозрілих об’єктів. У разі виявлення таких предметів необхідно негайно повідомляти спеціалізовані служби.

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