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Небезпека для живої природи: до заповідника на Одещині принесло міну

Небезпека для живої природи: до заповідника на Одещині принесло міну

Днями під час моніторингу узбережжя в межах Національного природного парку “Тузлівські лимани” дослідники знайшли міну.

Про це повідомляється на facebook-сторінці Нацпарку “Тузлівські лимани”.

Як повідомляють працівники парку, окрім повітряних атак, які ворог останнім часом спрямує на нашу область, є ще й “спляча” загроза під час війни на берегах Чорного моря.

Дослідники Нацпарку виконуючи свої обов’язки, моніторили узбережжя Чорного моря в межах Тузлівських лиманів, як раптом виявили небезпечний для людей і тварин предмет.

Працівники Нацпарку вважають, що такого типу міни з’явитися на пересипу у заповідній зоні й на інших ділянках піщаного пересипу Нацпарку ще після підриву греблі Каховської ГЕС.

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На піщаному пересипі вони могли з’явитися після потужних штормів, адже їх викинуло далеко від узбережжя.

Такі пристрої є зараз небезпекою і ще довго будуть  смертельною загрозою для людей і диких тварин. Зібрану інформацію передано військовим, –

повідомили у Нацпарку “Тузлівські лимани”.

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