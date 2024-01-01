Небезпека для живої природи: до заповідника на Одещині принесло міну

Днями під час моніторингу узбережжя в межах Національного природного парку “Тузлівські лимани” дослідники знайшли міну.
Про це повідомляється на facebook-сторінці Нацпарку “Тузлівські лимани”.
Як повідомляють працівники парку, окрім повітряних атак, які ворог останнім часом спрямує на нашу область, є ще й “спляча” загроза під час війни на берегах Чорного моря.
Дослідники Нацпарку виконуючи свої обов’язки, моніторили узбережжя Чорного моря в межах Тузлівських лиманів, як раптом виявили небезпечний для людей і тварин предмет.
Працівники Нацпарку вважають, що такого типу міни з’явитися на пересипу у заповідній зоні й на інших ділянках піщаного пересипу Нацпарку ще після підриву греблі Каховської ГЕС.
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На піщаному пересипі вони могли з’явитися після потужних штормів, адже їх викинуло далеко від узбережжя.
Такі пристрої є зараз небезпекою і ще довго будуть смертельною загрозою для людей і диких тварин. Зібрану інформацію передано військовим, –
повідомили у Нацпарку “Тузлівські лимани”.