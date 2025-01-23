Обнаруженный боеприпас был обезврежен в безопасном месте путем контролируемого подрыва, сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ.
Военные напоминают: в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов, ни в коем случае нельзя к ним приближаться, касаться или пытаться самостоятельно перемещать либо обезвреживать. Об опасной находке необходимо оповестить соответствующие службы.
Кроме того, в Военно-морских силах информируют, что в регионе продолжает действовать запрет на пребывание на непроверенных участках побережья.
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Фото – скриншот с видео со страницы ВМС ВСУ в Facebook