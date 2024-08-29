На одеському узбережжі пролунав вибух: що відомо (відео)

Про це розповіли у ВМС ЗС України.

«Сьогодні силами та засобами ВМС ЗС України було знищено чергову морську міну, яку вночі винесло на узбережжя Одеської області. Виявлений боєприпас було знешкоджено шляхом контрольованого підриву», – йдеться у повідомленні військових.

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У ВМС також нагадують, що у разі виявлення підозрілих чи вибухонебезпечних предметів, у жодному разі не можна до них наближатися, торкатися чи намагатися самостійно переміщати. Однак при виявленні таких предметів слід повідомити відповідні служби.

«Також закликаємо громадян проводити свій відпочинок на морі з урахуванням зазначеного та виключно на перевірених та дозволених для відвідування ділянках узбережжя, на яких організовано чергування рятувальних служб», – додали до ВМС ЗСУ.

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