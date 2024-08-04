На пляжі в Одеській області вибухнула міна – подробиці

Про це повідомили в Управління комунікацій Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України

– Сьогодні на Одещині було виявлено чергову небезпечну знахідку – якірну міну, яку винесло на узбережжя, – йдеться в заяві.- Силами та засобами ВМС ЗС України боєприпас було знешкоджено шляхом контрольованого підриву із дотриманням усіх необхідних заходів безпеки.

У ВМС нагадали, що у випадку виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно переміщувати/знешкоджувати. У разі виявлення таких предметів – повідомте відповідні служби.

Також «Одеське життя» повідомляло, що інформацію про понад 80 пляжів, розташованих уздовж берегової лінії Одеси, тепер можна відслідковувати на інтерактивній карті.