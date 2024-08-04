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На пляжі в Одеській області вибухнула міна – подробиці

На пляжі в Одеській області вибухнула міна – подробиці

На Одещині 4 серпня 2024 року військові моряки знищили ще одну морську міну. Люди не постраждали.

Про це повідомили в Управління комунікацій Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України

– Сьогодні на Одещині було виявлено чергову небезпечну знахідку – якірну міну, яку винесло на узбережжя, – йдеться в заяві.- Силами та засобами ВМС ЗС України  боєприпас було знешкоджено шляхом контрольованого підриву із дотриманням усіх необхідних заходів безпеки.

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У ВМС нагадали, що у випадку виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно переміщувати/знешкоджувати. У разі виявлення таких предметів – повідомте відповідні служби.

Також «Одеське життя» повідомляло, що інформацію про понад 80 пляжів, розташованих уздовж берегової лінії Одеси, тепер можна відслідковувати на інтерактивній карті.

 

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