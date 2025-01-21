Про це у facebook повідомив голова міського ДАБК Олександр Авдєєв.

20 січня 2025 року факт порушення зафіксувала комісія, яку ініціював Одеський ДАБК за зверненням громадської організації «Спільна мета».

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Що відомо про будівництво

Замовники будівництва – ТОВ «Спорт-сервіс» та ТОВ «Лідер-Парк», генеральний підрядник – ТОВ «Наяда-Сервіс». Земельні ділянки належать замовникам виходячи з договорів оренди.

У 2021 році Департамент архітектури та містобудування видав містобудівні умови та обмеження для проектування будівництва на цій ділянці готелю зі спортивним клубом.

Оскільки будівництво планувалося в межах Центрального історичного ареалу Одеси, висота цього об’єкту не повинна перевищувати 21,3 метра (6-7 поверхів – ред.).

Однак у грудні 2023 року суд заборонив проведення будь-яких будівельних робіт на цю адресу.

Наразі, згідно з інформацією з Реєстру будівельної діяльності, дію дозволу на виконання будівельних робіт призупинено.

ДАБК звернувся до правоохоронців

За словами Олександра Авдєєва, зараз усі ці факти передали правоохоронцям і до Державної інспекції містобудування та архітектури (ДІАМ).

ДІАМ просять провести позапланову перевірку цього будівництва. Адже саме київська ДАСІ, яку змінила ДІАМ, видала свого часу дозвіл на проведення будівельних робіт, які було зупинено рішенням суду.

Одеську обласну та Приморську окружну прокуратури просять відкрити кримінальне провадження щодо невиконання рішення суду.

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