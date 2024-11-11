Одеська компанія будуватиме водогін для Миколаєва

Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області без проведення торгів замовила будівництво водогону з Південного Бугу та міського водогону для забезпечення Миколаєва водою. Загальна вартість проєкту становить 7,44 мільярда гривень.

Згідно з даними Prozorro, ТОВ «Група компаній “Автострада” реалізує першу ділянку за 2,28 мільярда гривень. Другу ділянку доручено ТОВ «Укртрансмост» за 2,53 мільярда гривень.

«Ростдорстрой» займеться третьою ділянкою, яка проходить через річку Інгул і 22,3 км водоводу до Жовтневого водосховища. Роботи оцінили в 2,63 млрд грн.

Згідно з контрактами, проєктування та вишукувальні роботи планується виконати вже в листопаді. А всі роботи компанії мають завершити до кінця 2024 року.

Потужність нового водоводу становитиме 138 тисяч кубометрів на добу, а в майбутньому, з прокладанням другої лінії трубопроводу, вона зросте до 230 тисяч кубометрів.

Довідка ОЖ

Кінцевими бенефіціарами ТОВ «Ростдорстрой» зараз значаться депутат Одеської міськради Юрій Шумахер – представник партії «Довіряй справам», і бізнесмен Євген Коновалов. «Ростдорстрой» відомий як найбільший дорожній підрядник у Миколаївській області.

Хто фінансує проєкт

У вересні уряд на будівництво нового водогону для Миколаєва запланував залучити донорські кошти. Будівництво оцінили у 8,8 млрд. грн, повідомляє видання Nikcenter.

Пізніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що міжнародні партнери відмовилися фінансувати будівництво за так званим «швидким планом», коли роботи починають до завершення проєктних робіт та експертизи.

Цього року на фінансування проєкту з міського бюджету виділили лише 260 тисяч гривень. Решту – понад 5 мільярдів має сплатити держбюджет наступного року.

«Зокрема, з цього можна зробити висновок, що будівництво має вестися за власні обігові кошти компаній, без авансових платежів або поступових розрахунків за кожен окремий етап», – пише видання.

Нагадаємо, Миколаїв залишився без води після того, як російські терористи зруйнували водогін Дніпро-Миколаїв, а потім підірвали Каховську ГЕС. Пізніше для міста знайшли технічне рішення – постачання води з річки Інгулець.