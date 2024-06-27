В Одесі на трьох популярних пляжах знайшли кишкову паличку

Про це повідомляє телеграм-канал “Одеського життя” з посиланням на мерію.

Із прибережної смуги морської води відібрано 5 проб на санітарно-хімічні показники і 5 проб на бактеріологічні показники. Із них не відповідали нормам на бактеріологічні показники за рівнем кишкової палички 4 проби на пляжах:

“10-та станція Великого Фонтану”,

“Аркадія”,

“Ланжерон”,

місце скидання стічних вод по вул. Дача Ковалевського.

“Санітарно-епідеміологічна ситуація перебуває на постійному контролі”, – повідомили в мерії і зазначили, що в зазначених пробах нафтопродуктів, солей важких металів та інших небезпечних речовин не виявлено.

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Холерних вібріонів у морській воді поки що не виявлено. Для проведення моніторингових досліджень на холеру обстежено 78 хворих із гострими кишковими інфекціями та досліджено 9 проб з об’єктів зовнішнього середовища, з яких: морська вода – 5 проб, стічна вода – 3 проби, прісна вода – 1 проба.

Моніторинг питної води в Одесі показав, що її якість не погіршилася. Для цього досліджено 10 проб на мікробіологічні показники та 9 проб – на санітарно-хімічні показники. Усі проби відповідали нормам.

Нагадаємо, торік після підриву Каховської ГЕС Чорне море було сильно забруднене і на території Одеси діяла заборона на купання в морі, вилов і вживання свіжої морської риби.