На одесском пляже грянул взрыв в нескольких метрах от отдыхающих (видео)

Но это все еще ничего по сравнению с тем, что случилось (или могло бы случиться, и слава Богу, что не случилось!) на одном из одесских пляжей, когда буквально в нескольких метрах от купальщиков грянул взрыв.

Видео инцидента опубликовали сегодня местные паблики.

Тем не менее, судя по кадрам, взрыв вовсе не испугал пляжников, благо никто не пострадал.

«В далеких странах отдыхающих в море пугают акулами. Ну а одесситов на море даже мины не останавливают», – констатирует Телеграм-канал «Одеське життя».

Хотя на самом деле это, конечно, не смешно. И этот случай – весьма показательный: не зря ведь нас предупреждают о минной опасности. Да, таковы, увы, реалии современного досуга на черноморском побережье…

Кстати, официальная информация по поводу произошедшего пока не поступала.

Также стоит напомнить, что не так давно на трех популярных пляжах в Одессе нашли кишечную палочку.